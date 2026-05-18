Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Beli Jet Tempur KF21 hingga Sukhoi, Purbaya: Saya Bagian Bayar Saja

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |12:55 WIB
RI Beli Jet Tempur KF21 hingga Sukhoi, Purbaya: Saya Bagian Bayar Saja
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ikut merespon rencana pengadaan jet tempur KF-21 Boramae dari Korea Selatan hingga Sukhoi SU-35 dari Rusia. Menurutnya, anggaran pengadaan untuk program jet tempur KF-21 sebenarnya telah disiapkan sejak lama dan tinggal memasuki tahap implementasi.

Purbaya mengatakan hingga saat ini belum ada pengajuan terbaru terkait program tersebut kepada dirinya. Namun, ia memastikan anggaran yang telah disiapkan sebelumnya tidak mengalami kendala.

“Yang itu belum ke saya, jadi saya belum tahu yang KF-21 ya. Harusnya sih bisa jalan, tapi mereka belum minta ke saya jadi saya belum tahu,” ujar Purbaya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menambahkan bahwa pengadaan tersebut telah masuk dalam perencanaan anggaran pemerintah sejak lama sehingga pelaksanaannya hanya tinggal menunggu implementasi.

“Tapi yang ini kan dianggarkan cukup lama, jadi enggak ada masalah. Ini udah anggaran lama nih, jadi tinggal implementasi aja. Mungkin delivery-nya kebetulan sekarang hari ini sebagian,” jelasnya.

Saat ditanya terkait total nilai anggaran pengadaan jet tempur tersebut, Purbaya enggan mengungkapkan secara detail dengan alasan kerahasiaan sektor pertahanan. “Oh anggaran ya?Oh nanti rahasia itu,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219036/purbaya-jSxk_large.jpg
Viral Video Purbaya Bagi Bantuan Modal Usaha, Kemenkeu: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/320/3218890/purbaya-fUpq_large.jpg
Viral Purbaya Persilakan Investor Cari Negara Lain, Kemenkeu: Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218428/menkeu_purbaya-H8jU_large.jpg
3 Fakta Purbaya Minta WNI Bawa Balik Harta Kekayaan dari Luar Negeri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218501/menkeu_purbaya-TmQf_large.jpg
Purbaya Tetapkan Aturan Baru Pajak Rokok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218421/menkeu_purbaya-NMd8_large.jpg
Purbaya Sebut Satgas Debottlenecking Kebut Investasi Rp525 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218403/purbaya-X6gi_large.jpg
Purbaya Terbitkan Aturan Baru Pajak Rokok, Ini Isinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement