HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah 3,76 Persen di Level 6.470

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |12:41 WIB
IHSG Sesi I
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah sebesar 3,76 persen ke level 6.470 pada siang hari ini, Senin (18/5/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG juga dibuka lesu di level 6.628. Sepanjang perdagangan, IHSG hanya mampu menyentuh level tertinggi di 6.631 kemudian menyentuh level terendah di 6.398.

Hingga siang ini, volume transaksi tercatat mencapai 20 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp11,9 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 1,7 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp11,3 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 90 emiten bergerak menguat, 715 emiten melemah, dan 154 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Berkah Prima Perkasa (BLUE) memimpin setelah melonjak 19,66 persen. Posisi berikutnya ditempati Batavia Prosperindo Trans (BPTR) yang naik 15,66 persen, serta Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) yang menguat 14,66 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Dian Swastatika Sentosa (DSSA) yang turun 14,98 persen. Disusul Chandr Asri Pacific (TPIA) melemah 14,88 persen, serta Amman Mineral Internasional (AMMN) yang turun 14,86 persen.

 

