10 Saham Top Gainers saat IHSG Anjlok 3,5 Persen

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham-saham penghuni top gainers pada periode perdagangan 11-13 Mei 2026. Saham ini menguat di tengah pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Tercatat, IHSG sepekan anjlok 3,53 persen ke level 6.723,320 dari posisi 6.936,396 pada pekan lalu.

Pada pekan ini hanya ada satu emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 35 persen yakni PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI).

Sementara itu, saham PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini dengan naik 13 persen.

Mengutip data statistik BEI, Kamis (14/5/2026), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini 11-13 Mei 2026: