MSCI Keluarkan 6 Saham Indonesia dari Indeks Global, Ini Emitennya

JAKARTA - Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan hasil review indeks global periode Mei 2026. Sebanyak enam emiten Indonesia dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Melansir laman resmi MSCI, Rabu (13/5/2026), saham yang dikeluarkan dari indeks tersebut antara lain PT Amman Mineral Internasional (AMMN), PT Barito Renewables Energy (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Dian Swastatika Sentosa (DSSA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan PT Sumber Alfaria Trijaya (AMRT).

Dalam pengumuman tersebut, MSCI juga memasukkan satu emiten ke dalam Global Small Cap Indexes. Satu-satunya emiten yang masuk sebagai konstituen tersebut adalah PT Sumber Alfaria Trijaya (AMRT).

Pada pengumuman MSCI Global Small Cap Indexes itu, setidaknya terdapat 13 saham Indonesia yang dikeluarkan dari konstituen. Saham tersebut antara lain PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), dan PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI).

Selain itu, terdapat PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), serta PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG).