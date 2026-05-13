Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MSCI Keluarkan 6 Saham Indonesia dari Indeks Global, Ini Emitennya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |07:24 WIB
MSCI Keluarkan 6 Saham Indonesia dari Indeks Global, Ini Emitennya
Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan hasil review indeks global periode Mei 2026. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan hasil review indeks global periode Mei 2026. Sebanyak enam emiten Indonesia dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Melansir laman resmi MSCI, Rabu (13/5/2026), saham yang dikeluarkan dari indeks tersebut antara lain PT Amman Mineral Internasional (AMMN), PT Barito Renewables Energy (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Dian Swastatika Sentosa (DSSA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan PT Sumber Alfaria Trijaya (AMRT).

Dalam pengumuman tersebut, MSCI juga memasukkan satu emiten ke dalam Global Small Cap Indexes. Satu-satunya emiten yang masuk sebagai konstituen tersebut adalah PT Sumber Alfaria Trijaya (AMRT).

Pada pengumuman MSCI Global Small Cap Indexes itu, setidaknya terdapat 13 saham Indonesia yang dikeluarkan dari konstituen. Saham tersebut antara lain PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), dan PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI).

Selain itu, terdapat PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA),  PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), serta PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/278/3218122//ihsg-Ecin_large.jpg
IHSG Dibuka Anjlok 1,43% ke 6.769 Usai MSCI Coret 6 Saham RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/278/3218108//msci-2zcT_large.jpg
3 Saham Prajogo Pangestu Didepak dari MSCI Global Index
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/278/3217900//bei-lA73_large.jpg
Friderica Widyasari Minta 26,8 Juta Investor Tak Panik Hadapi Rebalancing MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/278/3217756//ojk-Eka0_large.png
OJK Buka Suara soal Rebalancing Saham RI pada Indeks MSCI Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/278/3217258//pjs_dirut_bei-vSLM_large.jpg
Pjs Dirut BEI Optimistis MSCI Tak Akan Turunkan Kasta Saham RI Jadi Frontier Market
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/278/3215011//ihsg-nuwM_large.jpg
OJK Beri Perpanjangan Waktu Free Float 15% jika Terkendala Daya Serap Pasar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement