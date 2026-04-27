HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Beri Perpanjangan Waktu Free Float 15% jika Terkendala Daya Serap Pasar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |18:11 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka opsi perpanjangan waktu pemenuhan batas minimum free float 15 persen. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka opsi perpanjangan waktu pemenuhan batas minimum free float 15 persen. Kebijakan ini dapat diberlakukan apabila emiten menghadapi kendala, seperti daya serap pasar yang masih lemah, sehingga belum memungkinkan perusahaan melakukan aksi korporasi untuk meningkatkan porsi kepemilikan saham publik.

“Karena kita tahu dorongan untuk meningkatkan free float di satu sisi sangat baik, tapi di sisi lain kita harus juga cermat menilai kesanggupan dan kapasitas daya serap pasar kita,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (27/4/2026).

Hasan mengatakan kebijakan ini disiapkan agar implementasi aturan peningkatan free float tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap pasar. Menurutnya, pendekatan regulator akan bersifat adaptif dan berbasis evaluasi berkala.

Ia menjelaskan, dalam Peraturan I-A terbaru yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia, mekanisme evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand).

Dari sisi emiten, Asosiasi Emiten Indonesia akan dilibatkan untuk menyampaikan masukan terkait kesiapan perusahaan dalam memenuhi ketentuan free float. Sementara dari sisi demand, partisipasi juga melibatkan pelaku industri seperti perusahaan efek yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia serta para manajer investasi.

Berita Terkait

Nasib BEI di MSCI Ditentukan Juni 2026, Ini Kata OJK 

Akses Saham Indonesia dan Global Kini Terintegrasi dalam Satu Ekosistem

IHSG Sesi I Melemah 0,59 Persen ke 7.549 Usai Pengumuman MSCI

MSCI Masih Tahan Pembatasan Saham Indonesia, Ini Langkah BEI

BEI Resmi Terapkan Liquidity Provider pada 5 Saham

Saham MSIN Menguat di Tengah Rencana Secondary Listing di Luar Negeri
