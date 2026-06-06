Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Pastikan Tak Ada Potensi Bank Rush Meski Rupiah Tembus Rp18.000 per USD

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |11:15 WIB
OJK Pastikan Tak Ada Potensi Bank Rush Meski Rupiah Tembus Rp18.000 per USD
Anjloknya nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global tidak menimbulkan risiko terjadinya bank rush. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan anjloknya nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global tidak menimbulkan risiko terjadinya bank rush. Pasalnya, kondisi fundamental perbankan dan tingkat kepercayaan masyarakat masih terjaga.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa fenomena bank rush umumnya dipicu oleh menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Karena itu, menjaga kepercayaan publik menjadi faktor utama dalam mempertahankan stabilitas industri perbankan.

"Kami memandang saat ini tidak terdapat potensi bank rush karena situasi politik, keamanan, dan ekonomi Indonesia masih kondusif. Tentu saja, bank rush pada umumnya diakibatkan oleh isu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan," ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, di tengah berbagai risiko global tersebut, ketahanan industri perbankan nasional masih tergolong sangat kuat. Hingga April 2026, permodalan perbankan tetap terjaga dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) mencapai 23,97 persen.

Selain itu, kualitas kredit juga masih berada pada level yang sehat. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tercatat sebesar 2,17 persen atau masih jauh di bawah ambang batas 5 persen, disertai tingkat pencadangan kerugian kredit yang dinilai relatif stabil.

Dari sisi likuiditas, OJK menilai kondisi perbankan masih cukup kuat. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) dan alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) masing-masing berada di atas ambang batas minimum, yakni 10 persen dan 50 persen.

Sementara itu, rasio kredit terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) berada pada level 86,88 persen atau masih dalam rentang ideal 78 persen hingga 92 persen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3222934//dasco-1reb_large.jpg
Purbaya Perkuat Sinergi dengan BI untuk Memperkuat Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3222932//dasco-jM3L_large.jpg
Rupiah Tembus Rp18.000, Gubernur BI Ungkap Penyebabnya di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3222930//dasco-3fa2_large.jpg
DPR Panggil Purbaya dan Gubernur BI Pagi Ini, Dasco: Evaluasi Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222877//fakta_rupiah-ln2r_large.jpg
7 Fakta Rupiah Anjlok Tembus Rp18.000 per Dolar AS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222852//rupiah_melemah-zRlK_large.jpg
OJK: Pelemahan Rupiah Belum Ganggu Stabilitas Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222785//rupiah_hari_ini-ZzqS_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp18.036 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement