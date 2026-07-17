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Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.921 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |16:20 WIB
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.921 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 65 poin atau sekitar 0,36 persen ke level Rp17.921 per dolar AS pada akhir perdagangan Jumat (17/7/2026).

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni terjadi gelombang serangan AS lainnya terhadap Iran pada hari Kamis, sehari setelah serangan merusak sebuah kapal tanker minyak di dekat terminal ekspor utama Iran.

“Permusuhan yang diperbarui telah memperpanjang konflik Timur Tengah hingga bulan kelima, menjaga harga minyak mentah tetap tinggi dan menghidupkan kembali kekhawatiran bahwa biaya energi yang lebih tinggi dapat memicu kembali inflasi,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Teheran membalas dengan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan militer AS di negara-negara tetangga, termasuk serangan gencar di pangkalan udara yang baru diperluas di Yordania.

Menambah kekhawatiran pasokan minyak, kepemimpinan Iran telah memberi tahu sekutu Houthi-nya untuk bersiap menutup jalur minyak Laut Merah jika AS menyerang infrastruktur listrik Iran, tiga sumber mengatakan kepada Reuters.

Harga minyak yang lebih tinggi berisiko mempersulit prospek kebijakan Federal Reserve dengan meningkatkan kemungkinan bahwa inflasi tetap di atas target.

Walaupun data inflasi konsumen dan produsen AS minggu ini menunjukkan penurunan tekanan harga yang mendasarinya, tetapi pasar sebagian besar mengabaikan data retrospektif tersebut di tengah kekhawatiran bahwa kenaikan harga energi terbaru dapat membalikkan tren disinflasi.

 

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