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Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.091 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |15:41 WIB
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.091 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 18 poin atau sekitar 0,10 persen ke level Rp18.091 per dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (14/7/2026).

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni Presiden Donald Trump akan memberlakukan kembali blokade angkatan laut terhadap Iran setelah pertukaran militer yang diperbarui dengan Teheran. Trump juga mengatakan Washington akan memungut biaya 20 persen pada kargo yang melewati Selat Hormuz untuk menutupi biaya keamanan.

"Militer AS mengatakan akan mulai memberlakukan blokade mulai Selasa, menargetkan lalu lintas kapal yang terkait dengan Iran sambil mengizinkan pengiriman komersial netral untuk terus melewati jalur air tersebut," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Investor tetap khawatir bahwa eskalasi militer lebih lanjut atau tindakan balasan dapat mengganggu aliran dari Teluk, yang dilalui oleh sekitar seperlima konsumsi minyak global, setelah Iran melancarkan serangan drone terhadap aset AS di Kuwait dan menyerang sebuah kapal di Selat Hormuz dengan rudal jelajah, sementara UEA melaporkan bahwa dua kapal tanker mereka diserang di perairan Oman.

Konflik yang kembali memanas ini terjadi setelah pertukaran serangan rudal dan drone antara pasukan AS dan Iran pada akhir pekan, yang secara efektif mengakhiri kesepahaman rapuh yang dicapai bulan lalu yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan di sekitar Selat Hormuz.

Teheran telah memperingatkan bahwa aksi militer AS yang berkelanjutan dapat memicu serangan lebih lanjut yang memengaruhi infrastruktur energi regional.

 

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