Rupiah Sepekan Melemah 0,39 Persen di Rp18.065 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam sepekan 6-10 Juli 2026 berakhir melemah 0,39 persen dan menyentuh level Rp18.000-an. Hal ini dipengaruhi sentimen global dan domestik.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot pada Senin (6/7/2026) ditutup melemah 0,18 persen ke Rp17.995 per dolar AS. Kemudian pada Jumat (10/7/2026) rupiah juga ditutup koreksi 0,35 persen ke Rp18.065 per dolar AS.

Berbeda dengan data Jisdor Bank Indonesia (BI), rupiah menguat pada hari terakhir perdagangan Jumat yakni Rp18.069 per dolar AS. Namun, dalam sepekan, rupiah Jisdor juga melemah hingga 0,60 persen.

Analis mata uang dan komoditas Ibrahim Assuabi mengatakan, rupiah sepekan ini salah satunya dipengaruhi sentimen domestik yaitu pasar merespon negatif laporan terbaru Fitch Ratings yang memberi pandangan mendalam mengenai rapuhnya kondisi ekonomi makro Indonesia.

"Namun demikian, perhatian sesungguhnya dari Fitch ialah pada aspek kepercayaan investor yang kian melemah akibat memburuknya tata kelola ekonomi,” ujar Ibrahim dalam risetnya.

Menurut Ibrahim, lembaga pemeringkat itu memperingatkan bahwa tekanan berkepanjangan dapat meningkatkan utang dan biaya pinjaman pemerintah sekaligus memperbesar risiko terhadap penurunan peringkat utang (sovereign rating) Indonesia.

Tercatat pada Maret 2026 peringkat utang Indonesia masih dipertahankan pada level BBB dan prospek (outlook) direvisi menjadi negatif.

Selain Fitch Ratings, pasar juga gelisah setelah neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat defisit.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit USD1,61 miliar pada Mei 2026, sekaligus mengakhiri tren surplus selama 72 bulan beruntun.