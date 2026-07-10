Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.065 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah naik 63 poin atau sekitar 0,35 persen ke level Rp18.065 per dolar AS pada akhir perdagangan Jumat (10/7/2026),.

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni Presiden AS Donald Trump

menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir, dan memerintahkan serangan lebih lanjut terhadap negara tersebut, yang memicu tindakan balasan dari Teheran.

"Meskipun laporan Axios mengatakan bahwa mediator regional sedang berupaya menyelamatkan nota kesepahaman AS-Iran baru-baru ini, perdamaian di Timur Tengah tampak sepenuhnya tidak pasti," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Pertempuran yang kembali terjadi bertepatan dengan pemakaman Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang telah meninggal, puncak dari prosesi pemakaman massal dan demonstrasi selama seminggu. Khamenei tewas pada hari pertama perang pada 28 Februari.

Konflik tersebut telah menunda pembukaan kembali sepenuhnya Selat Hormuz, jalur air utama yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas global setiap hari sebelum perang. Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa ia tidak berpikir perang akan dimulai kembali dan bahwa “apa pun yang terjadi akan segera berakhir.”

Lonjakan harga minyak memicu kekhawatiran tentang inflasi yang didorong oleh energi, yang pada gilirannya dapat memicu sikap yang lebih agresif dari Federal Reserve.