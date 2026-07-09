Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Hari Ini 9 Juli Turun, Cek Pertamax Turbo hingga Pertamax

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |07:25 WIB
Harga BBM Pertamina Hari Ini 9 Juli Turun, Cek Pertamax Turbo hingga Pertamax
BBM Pertamax (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite turun sejak 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB. 

Harga Pertamax Turbo Turun dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter. Harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter dan Dexlite turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter.

Meski tiga jenis harga BBM nonsubsidi turun per 1 Juli 2026, Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. 
Harga Pertamax tetap Rp16.250 per liter dan Pertamax Green tetap Rp17.000 per liter sejak kenaikan pada 10 Juni 2026.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, penyesuaian harga BBM ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat.

“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah oenyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Kitty di Jakarta. Selain Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite yang turun, Pertamina juga menurunkan harga avtur per 1 Juli 2026. Harga avtur penerbangan Domestik (sebelum pajak) di Soekarno Hatta Turun dari Rp22.190 per liter (Juni) menjadi Rp19.190 per liter di Juli 2026. 

“Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” kata Kitty.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BBM Pertamina BBM harga BBM BBM
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/320/3228385/harga_bbm-HtEX_large.png
Harga BBM Pertamina Hari Ini per 6 Juli 2026, Pertamax Turbo hingga Dexlite Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227684/bbm_pertamax-QxBZ_large.jpg
Daftar Terbaru Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Turun per 2 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227089/harga_bbm-4jdb_large.jpg
Harga BBM Pertamina hingga BP Hari Ini 29 Juni, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225983/harga_bbm-zeik_large.jpg
Harga BBM Pertamina hingga BP Hari Ini 23 Juni, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/320/3225637/bbm_pertamax-2scS_large.jpg
Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Harga Pasar, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/320/3224979/bbm-Bq1E_large.jpg
BBM Jenis Baru Dijual 1 Juli 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement