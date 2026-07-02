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Daftar Terbaru Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Turun per 2 Juli 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |07:18 WIB
Daftar Terbaru Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Turun per 2 Juli 2026
BBM Pertamax (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamina turun mulai 1 Juli 2026. Penurunan harga berlaku pada Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur, dengan penurunan harga terbesar mencapai 15 persen pada Pertamina Dex.

Berdasarkan penyesuaian tersebut, harga Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter atau lebih rendah Rp1.450 per liter.

Sementara itu, harga Pertamina Dex mengalami penurunan paling besar, yakni dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter atau turun Rp3.650 per liter, setara 15 persen.

Adapun harga Dexlite juga turun signifikan, dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter atau lebih rendah Rp3.300 per liter.

Di sisi lain, harga Avtur untuk penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta, sebelum pajak, turun dari Rp22.190 per liter pada Juni menjadi Rp19.190 per liter pada Juli, atau berkurang Rp3.000 per liter.

 

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