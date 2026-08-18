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Pertamax Turun, Cek Daftar Harga BBM Pertamina 18 Agustus 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |05:05 WIB
Pertamax Turun, Cek Daftar Harga BBM Pertamina 18 Agustus 2026
Harga BBM Pertamina hari ini, Selasa, 18 Agustus 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini, Selasa, 18 Agustus 2026. Penurunan terjadi pada Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green yang telah berlaku sejak awal Agustus 2026.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari sebelumnya Rp19.300 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green turun menjadi Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter.

Adapun harga Pertamax turun Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari sebelumnya Rp16.250 per liter.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan dengan mengikuti tren rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat," katanya.

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