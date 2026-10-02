Distribusi BBM di Jawa Barat Diperluas, 7 Terminal Mulai Beroperasi

Pengelolaan armada mobil tangki yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Jawa Bagian Barat diperluas mulai 1 Oktober 2026. (Foto; Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – Pengelolaan armada mobil tangki yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Jawa Bagian Barat diperluas mulai 1 Oktober 2026. Pengelolaan mencakup pengaturan armada, pemeliharaan kendaraan, hingga pemantauan operasional distribusi BBM.

Perluasan pengelolaan tersebut mencakup tujuh Fuel Terminal dan Integrated Terminal (FT/IT), yakni IT Plumpang Jakarta, FT Tanjung Gerem, FT Cikampek, FT Ujung Berung, FT Padalarang, IT Balongan, dan FT Tasikmalaya.

Pengelolaan Fleet Management sebelumnya telah berjalan di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur. Dengan perluasan tersebut, cakupan pengelolaan distribusi BBM kini mencakup wilayah Pulau Jawa.

Wilayah RJBB memiliki karakteristik operasional yang beragam, mulai dari kawasan Jabodetabek, kawasan industri di Jawa Barat, hingga jalur distribusi logistik yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera.

Direktur Utama PT Patra Logistik Yock Yorlando mengatakan perluasan pengelolaan Fleet Management ke wilayah Jawa Bagian Barat merupakan kelanjutan dari pengelolaan yang sebelumnya dilakukan di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.