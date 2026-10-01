Prabowo Lantik Saleh Mustafa Jadi Wamentan dan Irwan Meilano Jadi Wamen KKP

Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pelantikan dan pengucapan sumpah pejabat negara di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).

Pelantikan tersebut menambah susunan wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Muhammad Saleh Mustafa akan membantu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menjalankan tugas di Kementerian Pertanian.

Sedangkan Irwan Meilano akan mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengangkatan keduanya menjadi bagian dari perombakan susunan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo. Dalam agenda yang sama, sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat negara lainnya juga dilantik.

Berikut daftar pejabat negara yang dilantik Presiden Prabowo, Kamis (1/10/2026):

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia