Prabowo Lantik Nurkholisoh dan Luky Alfirman Jadi Wamenkeu, Suahasil Kini Punya 3 Wakil

Presiden Prabowo melantik dua wakil menteri keuangan dalam pelantikan dan pengucapan sumpah pejabat negara di Istana Negara, hari ini. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Presiden Prabowo melantik dua wakil menteri keuangan dalam pelantikan dan pengucapan sumpah pejabat negara di Istana Negara, hari ini. Dengan demikian, Menteri Keuangan Suahasil Nazara kini didampingi tiga wakil menteri keuangan.

Prabowo melantik Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai wakil menteri keuangan. Selain itu, Kepala Negara juga melantik Luky Alfirman sebagai wakil menteri keuangan.

Dengan demikian, jumlah wakil menteri keuangan menjadi tiga orang. Saat ini, posisi wakil menteri keuangan juga diisi Juda Agung.

Berikut daftar lengkap pejabat negara yang dilantik Presiden Prabowo, Kamis (1/10/2026):

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman