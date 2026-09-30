Tol Prosiwangi Beroperasi, Probolinggo-Banyuwangi Cuma 3 Jam

JAKARTA - Waktu tempuh perjalanan dari Probolinggo menuju Banyuwangi diproyeksikan dapat dipangkas menjadi sekitar 3 jam setelah seluruh jaringan Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) beroperasi penuh.

Saat ini, perjalanan dari Probolinggo menuju Banyuwangi dapat mencapai sekitar 5 jam. Pengurangan waktu tempuh tersebut menjadi salah satu manfaat yang diharapkan dari pengembangan jaringan tol yang menghubungkan kawasan timur Jawa Timur tersebut.

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) pada Rabu (30/9/2026) mulai mengoperasikan segmen Gending-Paiton sepanjang 23,515 kilometer. Ruas tersebut dibuka untuk umum mulai pukul 10.00 WIB dan dapat digunakan secara gratis selama 14 hari sebagai bagian dari masa sosialisasi.

Direktur Utama PT JPB Adi Prasetyanto mengatakan pengembangan Tol Prosiwangi secara bertahap akan memperkuat konektivitas antarkawasan di Jawa Timur.

"Kehadiran Jalan Tol Prosiwangi diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarkawasan di Jawa Timur," ujar Adi dalam keterangan resmi, Selasa (29/9/2026).

Sementara untuk segmen yang mulai beroperasi, perjalanan dari Probolinggo menuju Besuki diproyeksikan turun dari sekitar 2 jam menjadi sekitar 1 jam 15 menit.

Kehadiran segmen Gending-Paiton juga membuka akses menuju sejumlah destinasi wisata. Dari Simpang Susun (SS) Paiton, pengguna jalan dapat melanjutkan perjalanan menuju Pantai Duta, Pantai Bohay, Utama Raya Resort, dan Pantai Tampora.

Sedangkan dari SS Kraksaan, pengguna dapat mengakses sejumlah destinasi di kawasan Probolinggo, seperti Ranu Agung, Ranu Segaran, Songa Rafting, dan Bremi Eco Park.