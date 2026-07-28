Siap-Siap! Tarif Jalan Tol Naik Lagi di 2026

JAKARTA - Tarif jalan tol akan naik lagi pada tahun ini. Ada 10 ruas tol yang akan memasuki jadwal penyesuaian tarif.

Menurut Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), 3 ruas tol masuk dalam pipeline untuk mengalami kenaikan tarif di tahun ini.

Anggota BPJT Kementerian PU Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, ketiga ruas tol tersebut antara lain Tol Semarang-Batang, Tol Akses Patimban, dan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago).

"Tahun ini ada beberapa yang sudah mulai kita rapatkan. Ada dua atau tiga yang sudah bisa diproses untuk penyesuaian tarif ya seperti itu," ujarnya saat ditemui di Jakarta.

Sony menjelaskan, ketiga ruas tersebut yang telah mengajukan untuk kenaikan tarif tengah dalam proses analisa dari Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mengukur kepatuhan aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Karena rata-rata mengajukan itu hanya mengikuti jadwal aja, tapi SPM-nya begitu dicek ternyata masih harus dibenerin. Nah sebelum SPM-nya benar-benar beres, enggak akan kita proses," katanya.