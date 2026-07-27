5 Fakta Jalan Tol Disiapkan Jadi Pendaratan Jet Tempur

JAKARTA - Dua jalan tol di Pulau Jawa telah disiapkan untuk uji coba pendaratan jet tempur saat kondisi darurat. Jalan tol yang sudah diujicobakan untuk pendaratan jet tempur manakala terjadi kondisi darurat yakni Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka).

Berikut fakat-fakta jalan tol disiapkan jadi pendaratan Jet Tempur yang dirangkum Okezone, Senin (27/7/2026).

1. Uji Coba di Tol Sumatera

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, Menteri Pertahanan (Menhan) kemudian meminta lagi uji coba di jalan tol Trans Sumatera lainnya yang kemungkinan di Tol Sigli-Banda Aceh.

"Terus kemudian Situbondo di (Tol) Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) itu sedang kita siapkan," ujar Dody di Jakarta.

2. Ruas Tol di Jawa

Selain itu, Dody juga menyampaikan bahwa jalan tol lainnya di Pulau Jawa yang disiapkan untuk uji coba pendaratan jet tempur dalam kondisi darurat adalah Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 Selatan.