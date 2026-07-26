PU Bakal Uji Coba Lagi Tol Nir Sentuh Tahun Ini

JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU menargetkan uji coba sistem transaksi tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dapat dilaksanakan pada tahun ini. Saat ini pemerintah masih mematangkan skema implementasi sebelum sistem tersebut diuji di salah satu ruas jalan tol.

Anggota BPJT Kementerian PU Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, pemerintah ingin memastikan seluruh aspek teknis MLFF telah siap sebelum diterapkan secara lebih luas.

"Intinya MLFF biar tuntas, mau kita uji cobakan. Selama ini kan ada tarik ulur MLFF-nya mau pakai yang single lane atau multi lane. Sudah, kita ujikan saja full MLFF seperti apa," kata Sony saat ditemui di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, uji coba akan dilakukan berdasarkan parameter evaluasi yang jelas agar pemerintah dapat mengukur keberhasilan maupun kendala sistem tersebut.

"Kalau untuk uji coba harus sepakat dulu. Ada daftar parameter yang dicek, mana yang berhasil, mana yang gagal. Kalau banyak yang gagal ya kita evaluasi lagi. Kalau memang tidak bisa dijalankan, ya selesai," ujarnya.