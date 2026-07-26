Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PU Bakal Uji Coba Lagi Tol Nir Sentuh Tahun Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |21:22 WIB
PU Bakal Uji Coba Lagi Tol Nir Sentuh Tahun Ini
Jalan Tol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU menargetkan uji coba sistem transaksi tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dapat dilaksanakan pada tahun ini. Saat ini pemerintah masih mematangkan skema implementasi sebelum sistem tersebut diuji di salah satu ruas jalan tol.

Anggota BPJT Kementerian PU Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, pemerintah ingin memastikan seluruh aspek teknis MLFF telah siap sebelum diterapkan secara lebih luas.

"Intinya MLFF biar tuntas, mau kita uji cobakan. Selama ini kan ada tarik ulur MLFF-nya mau pakai yang single lane atau multi lane. Sudah, kita ujikan saja full MLFF seperti apa," kata Sony saat ditemui di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, uji coba akan dilakukan berdasarkan parameter evaluasi yang jelas agar pemerintah dapat mengukur keberhasilan maupun kendala sistem tersebut.

"Kalau untuk uji coba harus sepakat dulu. Ada daftar parameter yang dicek, mana yang berhasil, mana yang gagal. Kalau banyak yang gagal ya kita evaluasi lagi. Kalau memang tidak bisa dijalankan, ya selesai," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/320/3232377/tarif_jalan_tol-s5Qg_large.jpg
Pelemahan Rupiah Bikin Tarif Tol  Mahal, Begini Penjelasan BPJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/320/3232369/jalan_tol-MiBu_large.jpg
Tarif 3 Ruas Tol di Jawa Bakal Naik di 2026, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/470/3232232/jalan_tol-Jlwq_large.png
Daftar Lengkap Jalan Tol yang Jadi Pendaratan Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/320/3232133/tol_tomang-hUFf_large.png
Jasa Marga Bakal Tutup Sementara Gerbang Tol Tomang, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/470/3231771/tol-OcHV_large.png
2 Tol di Jawa Disiapkan Jadi Pendaratan Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230327/jalan_tol-wKs5_large.png
Ubah Strategi Bisnis, Jasa Marga Fokus Ciptakan Nilai Berkelanjutan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement