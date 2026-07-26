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Tarif 3 Ruas Tol di Jawa Bakal Naik di 2026, Ini Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |12:16 WIB
Tarif 3 Ruas Tol di Jawa Bakal Naik di 2026, Ini Daftarnya
Jalan Tol (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan 3 ruas tol masuk dalam pipeline untuk mengalami kenaikan tarif di tahun ini. 

Anggota BPJT Kementerian PU Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, ketiga ruas tol tersebut antara lain Tol Semarang-Batang, Tol Akses Patimban, dan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago). 

"Tahun ini ada beberapa yang sudah mulai kita rapatkan. Ada dua atau tiga yang sudah bisa diproses untuk penyesuaian tarif ya seperti itu," ujarnya saat ditemui di Jakarta dikutip Kamis (23/7/2026).

Pada kesempatan itu, Sony mengatakan ketiga ruas tersebut yang telah mengajukan untuk kenaikan tarif tengah dalam proses analisa dari Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mengukur kepatuhan aspek SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang wajib dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). 

"Karena rata-rata mengajukan itu hanya mengikuti jadwal aja, tapi SPM-nya begitu dicek ternyata masih harus dibenerin. Nah sebelum SPM-nya benar-benar beres, enggak akan kita proses," katanya," tambahnya. 

 

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