Tol Prambanan-Purwomartani Ditargetkan untuk Arus Mudik Lebaran 2027

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama PT Jasa Marga meninjau kesiapan operasional Jalan Tol Prambanan - Purwomartani untuk arus mudik Lebaran 2027.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyatakan titik fokus utama ialah kesiapan flyover exit Purwomartani agar dapat difungsionalkan dua arah pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2027.

"Setelah tadi kami lihat, progres pembangunan yang dilaksanakan oleh Jasa Marga telah memenuhi persyaratan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan jalan tol," ujarnya dikutip, Minggu (5/7/2026).

Dirjen Aan mengatakan pengoperasian ruas tol tersebut akan menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan nasional Solo - Yogyakarta khususnya pada periode libur panjang.

"Kami berharap beroperasinya tol ini nanti dapat mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat dengan mengalihkan sebagian arus kendaraan dari jalan nasional menuju flyover Purwomartani Candi Boko," jelasnya.