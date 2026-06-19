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Kementerian PU Targetkan 10 Ruas Tol Fungsional saat Natal dan Tahun Baru

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |21:14 WIB
Kementerian PU Targetkan 10 Ruas Tol Fungsional saat Natal dan Tahun Baru
Kementerian PU Targetkan 10 Ruas Tol Fungsional saat Natal dan Tahun Baru (Foto: Jasa Marga)
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JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan 10 ruas jalan tol baru dapat difungsionalkan untuk mendukung kelancaran pergerakan lalu lintas selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026-2027.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati mengatakan, sejumlah ruas tol tersebut saat ini masih dalam tahap konstruksi dan diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2026.

"Memang sesuai dengan progres konstruksi, sampai sekarang ada rencana sekitar 10 ruas. Harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026. Dan ini dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Nataru," katanya, Jumat (19/6/2026).

Dia menjelaskan beberapa ruas yang berpotensi difungsionalkan pada periode Nataru mendatang antara lain ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1, kemudian Tol Palembang-Betung Seksi 1 dari Keramasan-Pulau Romo.

Selanjutnya Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 3 Paiton-Besuki, serta Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi 6 Kutanegara-Sadang.

 

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