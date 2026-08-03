Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

8 Fakta Dugaan Penipuan Mutu Beras dengan Cuan Rp2 Triliun, 4 Grup Perusahaan Disorot

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |09:01 WIB
8 Fakta Dugaan Penipuan Mutu Beras dengan Cuan Rp2 Triliun, 4 Grup Perusahaan Disorot
Dugaan praktik penipuan mutu beras yang diduga melibatkan empat grup perusahaan besar. (Foto ;okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik penipuan mutu beras yang diduga melibatkan empat grup perusahaan besar. Menurut Kementerian Pertanian, praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga diduga menghasilkan keuntungan hingga triliunan rupiah bagi pelaku.

Temuan itu berawal dari hasil pengawasan dan pengujian laboratorium terhadap beras premium yang beredar di pasaran. Berikut Okezone rangkum fakta-fakta menariknya, Senin (3/8/2026): 

1. Empat grup perusahaan diduga terlibat

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan dugaan manipulasi mutu beras melibatkan empat grup perusahaan besar, bukan hanya empat pabrik penggilingan.

Menurut Amran, perputaran uang dari praktik tersebut sangat besar sehingga pemerintah menilai kasus ini sebagai dugaan kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat.

"Ada satu grup, itu untungnya Rp2 triliun. Nah kita hitung, ini jadi bukan keuntungan, ya, ini penipuan, perampokan yang hitungan Rp98 triliun," kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

2. Satu grup diduga meraup Rp2,08 triliun per bulan

Amran menjelaskan, berdasarkan perhitungan pemerintah, nilai perputaran uang dari empat grup tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp100 triliun.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/320/3233709//beras-T1C4_large.jpg
Bansos Beras 10 Kg Siap Disalurkan ke 33 Juta Keluarga, Ini Jadwal Penyalurannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/320/3233180//mentan-t1xS_large.jpg
Mentan Ungkap Ada 4 Perusahaan Terduga Penipuan Kualitas Beras, Rampok Rp98 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/320/3233177//mentan-0slI_large.jpg
Ini Penjelasan Mentan soal Penggilingan Beras Untung Rp2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/320/3233176//mentan-rSsI_large.jpg
Mentan Bakal Cabut Izin dan Laporkan Dugaan Perusahaan Penipu Kualitas Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3232988//prabowo_amran-qRAH_large.jpeg
Arahan Prabowo, Pabrik Gula Wajib Punya Kebun Tebu Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3232971//mentan-IKa6_large.jpg
Mentan Tegaskan Pabrik Gula Wajib Punya Kebun Tebu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement