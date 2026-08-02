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Penerimaan Pajak Tembus Rp1.035,7 Triliun, Purbaya: Ekonomi Lumayan Bagus

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |17:08 WIB
Penerimaan Pajak Tembus Rp1.035,7 Triliun, Purbaya: Ekonomi Lumayan Bagus
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kinerja penerimaan pajak pada 2026 bakal jauh lebih kuat . (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
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JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kinerja penerimaan pajak pada 2026 bakal jauh lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Keyakinan ini merespons capaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2025 yang mencatat hanya dua dari total 34 kantor wilayah (kanwil) mampu memenuhi target penerimaan.

Purbaya menilai iklim ekonomi tahun lalu dipengaruhi perlambatan global sehingga pertumbuhan penerimaan pajak sempat masuk ke zona negatif. Namun, kondisi tahun ini dinilai berbalik membaik seiring pemulihan aktivitas ekonomi nasional.

"Kalau 2025 kan kalau dilihat pertumbuhan pajaknya juga negatif. Sekarang kan sudah tumbuh 24 persen, sudah beda lingkungan ekonominya," ujar Purbaya.

Hingga akhir Juni 2026, realisasi penerimaan pajak nasional telah menembus Rp1.035,7 triliun atau melesat 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Purbaya menambahkan, membaiknya kondisi makroekonomi serta peningkatan efektivitas penagihan akan mendorong pencapaian target pajak tahun ini menjadi lebih optimal.

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