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Gubernur BI Sementara Destry Damayanti Temui Purbaya Siang Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |13:22 WIB
Gubernur BI Sementara Destry Damayanti Temui Purbaya Siang Ini
Gubernur BI Sementara Destry Damayanti Temui Purbaya Siang Ini. (Foto: Okezone.com/BI)
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JAKARTA - Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti bakal bertemu Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya Yudhi Sadewa, di Kementerian Keuangan, siang ini. Rencana pertemuan tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Robert Leonard Marbun.

"Nanti mungkin ada pertemuan Menkeu dengan teman-teman Bank Indonesia. Sedang didiskusikan," ujar Robert saat ditemui awak media, Senin (27/7/2026).

Meski demikian, Robert menyebut waktu pasti pelaksanaan pertemuan koordinasi tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"Lagi mau didiskusikan ketemu," katanya.

Robert menambahkan, pihaknya baru mengetahui kabar pengunduran diri pimpinan bank sentral tersebut melalui pemberitaan di media massa.

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tanggapan atau pernyataan resmi yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pengunduran diri Perry Warjiyo.

"Belum, belum, enggak ada hari ini," ujarnya.

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