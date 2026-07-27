Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengganti Perry Warjiyo Harus Dipilih Transparan dan Bebas Intervensi Politik

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |12:07 WIB
Pengganti Perry Warjiyo Harus Dipilih Transparan dan Bebas Intervensi Politik
Proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif setelah pengunduran diri Perry Warjiyo diminta dilakukan secara profesional. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif setelah pengunduran diri Perry Warjiyo diminta dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Langkah tersebut penting untuk menjaga kredibilitas serta independensi bank sentral di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurrahman, kepercayaan pasar terhadap BI sangat bergantung pada proses transisi kepemimpinan yang berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

"Pemerintah dan BI harus segera memastikan proses penggantian yang profesional, transparan, dan bebas intervensi politik karena kredibilitas bank sentral bertumpu pada independensi kebijakan dan konsistensi menjaga stabilitas rupiah," kata Rizal, Senin (27/7/2026).

Menurut Rizal, pengunduran diri Perry Warjiyo di tengah tekanan terhadap rupiah berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap premi risiko dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).

"Pengunduran diri Perry Warjiyo di tengah tekanan rupiah menjadi kejutan kelembagaan yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar, premi risiko, dan yield Surat Berharga Negara (SBN)," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/278/3232534//ihgs-lsIY_large.jpg
Tekanan IHSG Usai Perry Warjiyo Mundur Dinilai Masih Wajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232533//dpr-dTqx_large.jpg
Siapa Pengganti Perry Warjiyo? DPR Tunggu Usulan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232521//gubernur_bi-QBh3_large.jpg
Dari Surat Pengunduran Diri hingga Penunjukan Destry, Ini Kronologi Pergantian Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232520//rupiah-twhR_large.jpg
Rupiah Terancam Tembus Rp18.000 Usai Perry Warjiyo Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232518//gubernur_bi-wKuY_large.jpg
Siapapun Gubernur BI, Rupiah Masih Sulit Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232515//gubernur_bi-g9wH_large.jpg
Dampak Besar Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Rupiah hingga IHSG Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement