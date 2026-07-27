Pengganti Perry Warjiyo Harus Dipilih Transparan dan Bebas Intervensi Politik

Proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif setelah pengunduran diri Perry Warjiyo diminta dilakukan secara profesional. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif setelah pengunduran diri Perry Warjiyo diminta dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Langkah tersebut penting untuk menjaga kredibilitas serta independensi bank sentral di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurrahman, kepercayaan pasar terhadap BI sangat bergantung pada proses transisi kepemimpinan yang berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

"Pemerintah dan BI harus segera memastikan proses penggantian yang profesional, transparan, dan bebas intervensi politik karena kredibilitas bank sentral bertumpu pada independensi kebijakan dan konsistensi menjaga stabilitas rupiah," kata Rizal, Senin (27/7/2026).

Menurut Rizal, pengunduran diri Perry Warjiyo di tengah tekanan terhadap rupiah berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap premi risiko dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).

"Pengunduran diri Perry Warjiyo di tengah tekanan rupiah menjadi kejutan kelembagaan yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar, premi risiko, dan yield Surat Berharga Negara (SBN)," ujarnya.