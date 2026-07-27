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Rupiah Terancam Tembus Rp18.000 Usai Perry Warjiyo Mundur

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |10:40 WIB
Rupiah Terancam Tembus Rp18.000 Usai Perry Warjiyo Mundur
Rupiah hari ini dibuka melemah tipis ke level Rp17.972 per dolar AS. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Nilai tukar Rupiah diprediksi kembali menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) usai Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengundurkan diri. Rupiah hari ini dibuka melemah tipis ke level Rp17.972 per dolar AS. Rupiah terkoreksi 0,05 persen dibandingkan posisi penutupan akhir pekan lalu yang sebesar Rp17.963 per dolar AS.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai dinamika kepemimpinan di Bank Indonesia pascamundurnya Perry Warjiyo dan penunjukan Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI berpotensi memicu sentimen negatif di pasar keuangan nasional.

"Saya melihat hal ini bisa menjadi sentimen negatif bagi pasar modal maupun nilai tukar Rupiah. Pasalnya, kondisi ini dapat dipersepsikan atau dikaitkan dengan independensi BI," ujar Lukman dalam risetnya, Senin (27/7/2026).

Kendati demikian, Lukman memproyeksikan Rupiah masih memiliki ruang untuk menguat secara terbatas terhadap dolar AS sepanjang hari ini. Hal tersebut didorong oleh meredanya tensi geopolitik di Timur Tengah menyusul penghentian aksi saling serang antara AS dan Iran.

Namun, laju penguatan diprediksi akan tertahan seiring langkah investor yang cenderung bersikap wait and see menjelang rilis sejumlah data ekonomi penting dari Negeri Paman Sam.

"Investor tengah menanti rilis data produk domestik bruto (PDB), inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE), serta hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan menjadi petunjuk arah kebijakan suku bunga The Fed," tegasnya.

Dengan mempertimbangkan kombinasi faktor domestik dan global tersebut, pergerakan nilai tukar Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan akan berfluktuasi pada kisaran Rp17.900 hingga Rp18.000 per dolar AS.

(Feby Novalius)

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