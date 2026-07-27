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Dampak Besar Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Rupiah hingga IHSG Jadi Sorotan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |10:07 WIB
Dampak Besar Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Rupiah hingga IHSG Jadi Sorotan
Dampak Besar Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI. (Foto :Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berpotensi memicu gejolak jangka pendek di pasar keuangan. Pelaku pasar diperkirakan bersikap hati-hati hingga ada kepastian mengenai arah kebijakan bank sentral ke depan.

“Pengunduran diri mendadak Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berpotensi memberikan dampak psikologis dan volatilitas jangka pendek pada pasar keuangan Indonesia, rupiah, IHSG, dan pasar SBN,” kata Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof. Rahma Gafmi, dalam risetnya, Senin (27/7/2026).

Rahma menambahkan, pasar kemungkinan merespons kabar tersebut dengan sikap wait and see. Pergantian pimpinan bank sentral di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah dinilai dapat memicu spekulasi terhadap keberlanjutan bauran kebijakan moneter.

Selain itu, Rahma menjelaskan, tekanan terhadap rupiah selama ini dipengaruhi faktor eksternal, mulai dari penguatan dolar AS hingga dampak konflik global yang mengganggu rantai pasok energi.

Di sisi lain, kebijakan BI juga mendapat sorotan karena dinilai belum mampu meredam gejolak nilai tukar secara optimal.

Meski demikian, ia menilai kerja Bank Indonesia selama ini sudah maksimal dalam menghadapi tekanan eksternal. Menurutnya, upaya stabilisasi moneter semestinya diimbangi dengan kebijakan fiskal yang selaras.

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