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Destry Damayanti Segera Temui Prabowo, Ini yang Akan Dibahas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |09:36 WIB
Destry Damayanti Segera Temui Prabowo, Ini yang Akan Dibahas
Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti akan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini. (Foto: Okezone.com/BI)
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JAKARTA - Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti akan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pihaknya sedang mencari waktu agar Destry dapat bertemu dengan Presiden Prabowo.

"Nah, untuk pejabat sementara Gubernur BI yang menjalankan tugas, rencananya mungkin akan kita cari waktu, kalau bisa hari ini, untuk berdiskusi dengan Bapak Presiden," kata Prasetyo di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, kemungkinan terdapat pesan khusus yang akan diberikan Prabowo kepada Destry dalam pertemuan yang direncanakan di Istana. Ia mengatakan, sejak Perry Warjiyo menyampaikan pengunduran diri kemarin, Prabowo belum bertemu dengan Destry.

"Kalau pertanyaan pesan khusus, sementara belum ada ya, karena prosesnya baru berkirim surat dan belum sempat ada pertemuan," ujar dia.

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