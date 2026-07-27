Gubernur BI Perry Warjiyo Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Prabowo di Hari Minggu

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. (Foto :Okezone.com)

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 26 Juli 2026.

Pemerintah secara resmi menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo sehari sebelum disampaikan kepada publik.

“Bahwa per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia, Senin (27/7/2026).

Prasetyo menuturkan, Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Perry Warjiyo sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Presiden, kata Prasetyo, juga menyampaikan terima kasih atas jasa dan pengabdian Perry selama menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

“Yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengacu pada Undang-Undang Bank Indonesia, Bapak Presiden menerima pengunduran diri Bapak Perry Warjiyo, tentu disertai dengan ucapan terima kasih setinggi-tingginya,” ujar dia.

(Feby Novalius)

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