Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Ungkap Rp2.490 Triliun Kredit Bank Masih Menganggur

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |16:54 WIB
BI Ungkap Rp2.490 Triliun Kredit Bank Masih Menganggur
Bank Indonesia (BI) mencatat masih besarnya fasilitas pinjaman yang telah disediakan perbankan. (Foto :Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat masih besarnya fasilitas pinjaman yang telah disediakan perbankan, tetapi belum dimanfaatkan debitur (undisbursed loan) atau menjadi kredit menganggur. Hingga Juni 2026, nilainya mencapai Rp2.490 triliun atau setara 21,52 persen dari total plafon kredit yang tersedia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung prospek pertumbuhan kredit pada tahun ini.

"Prospek ini didukung potensi dari sisi permintaan sejalan dengan masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52 persen dari plafon kredit yang tersedia sehingga perlu terus didorong realisasinya untuk mendukung pembiayaan ekonomi," kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (22/7/2026).

Selain didukung oleh potensi permintaan pembiayaan, Perry mengatakan prospek pertumbuhan kredit juga ditopang oleh kondisi perbankan dari sisi penawaran.

"Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit (lending appetite) juga masih longgar serta didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap tinggi, yaitu mencapai 10,21 persen (yoy)," ujarnya.

Kredit Perbankan Tumbuh 12,67 Persen pada Juni 2026

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231494//bank_indonesia-aCZc_large.jpg
Purbaya Tak Ikut Campur BI Rate, Serahkan Keputusan ke Bank Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/278/3230643//penilaian-UiH5_large.jpg
Fakta-Fakta Rating Kredit RI Tetap BBB, S&P Soroti Ekonomi Tumbuh 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230801//bank_digital-B2sJ_large.png
Keamanan Jadi Penentu Pilihan Bank Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230658//dunia_usaha-CASg_large.jpg
Kinerja Dunia Usaha Makin Moncer, Ini Sektor Pendorongnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230144//danamon-ALth_large.png
Danamon (BDMN) Revisi RBB, Targetkan Pertumbuhan Kredit Tetap di 10-15 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230102//bank_indonesia-UTj3_large.jpg
BI Rate Bisa Naik Dua Kali Lagi hingga 6,25 Persen, Ini Faktor Penentunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement