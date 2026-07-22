BI Ungkap Rp2.490 Triliun Kredit Bank Masih Menganggur

Bank Indonesia (BI) mencatat masih besarnya fasilitas pinjaman yang telah disediakan perbankan. (Foto :Okezone.com)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat masih besarnya fasilitas pinjaman yang telah disediakan perbankan, tetapi belum dimanfaatkan debitur (undisbursed loan) atau menjadi kredit menganggur. Hingga Juni 2026, nilainya mencapai Rp2.490 triliun atau setara 21,52 persen dari total plafon kredit yang tersedia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung prospek pertumbuhan kredit pada tahun ini.

"Prospek ini didukung potensi dari sisi permintaan sejalan dengan masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52 persen dari plafon kredit yang tersedia sehingga perlu terus didorong realisasinya untuk mendukung pembiayaan ekonomi," kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (22/7/2026).

Selain didukung oleh potensi permintaan pembiayaan, Perry mengatakan prospek pertumbuhan kredit juga ditopang oleh kondisi perbankan dari sisi penawaran.

"Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit (lending appetite) juga masih longgar serta didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap tinggi, yaitu mencapai 10,21 persen (yoy)," ujarnya.

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