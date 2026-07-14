Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danamon (BDMN) Revisi RBB, Targetkan Pertumbuhan Kredit Tetap di 10-15 Persen

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |21:03 WIB
Danamon (BDMN) Revisi RBB, Targetkan Pertumbuhan Kredit Tetap di 10-15 Persen
Danamon (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mempertahankan target pertumbuhan kredit di kisaran 10-15 persen tahun ini meski ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global masih membayangi. 

Consumer Funding & Wealth Business Head Bank Danamon Ivan Jaya menyatakan, perseroan memang melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026 seiring perubahan kondisi pasar. Namun, target pertumbuhan kredit dipastikan tetap di level low double digit.

"Kalau RBB, ada revisi pasti akan ada, karena menyesuaikan kondisi pasar. Jadi waktu RBB itu dibuat tahun lalu tentunya kita tidak bisa menduga bahwa akan ada perang AS-Iran, misalnya. Jadi ada penyesuaian sedikit," ujar Ivan usai media gathering Bank Danamon di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Dia menuturkan, hingga saat ini pertumbuhan kredit Danamon masih berada di jalur sesuai target. Secara tahunan (year on year/yoy), penyaluran kredit tumbuh hampir 10 persen menjadi sekitar Rp 216 triliun.

Sementara itu, dana pihak ketiga (funding) tumbuh 16 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp 176 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
RBB Danamon Bank
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226603/bank_tutup-CB5y_large.jpg
Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi, OJK Cabut Izin BPR Ceper Permata Artha 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3228800//bank-VOSP_large.jpg
81 Bank Digabung Jadi 24, Ini Penjelasan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227476//merger_bank-sQwJ_large.png
OJK Restui Merger 6 Bank di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227163//bank-7Y8k_large.png
Wamenkeu Pastikan Dana Rp281 Triliun Parkir di Perbankan hingga Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/624/3226754//libur_sekolah-SmTr_large.jpg
Libur Sekolah, Generasi Muda Dikenalkan Industri Keuangan dan Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/320/3225752//bank-kAym_large.jpg
Bank-Bank Revisi Rencana Bisnis, Hasil Baru Terlihat Juli 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement