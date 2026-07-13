Harga BBM Terbaru 13 Juli 2026, Ada yang Turun

Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan pada Senin, 13 Juli 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan pada Senin, 13 Juli 2026. PT Pertamina telah menurunkan harga sejumlah BBM nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite sejak awal bulan ini.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter. Kemudian, harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter, sedangkan harga Dexlite turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter.

Meski harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite turun per 1 Juli 2026, Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green.

Harga Pertamax tetap Rp16.250 per liter dan Pertamax Green tetap Rp17.000 per liter sejak kenaikan pada 10 Juni 2026. Sementara itu, harga Pertalite juga masih tetap Rp10.000 per liter.

Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora, penyesuaian harga BBM tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal, serta daya beli dan kondisi perekonomian masyarakat.