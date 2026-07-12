Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Elnusa Integrasikan AI dan GPS untuk Awasi Distribusi Energi

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |14:10 WIB
Elnusa Integrasikan AI dan GPS untuk Awasi Distribusi Energi
PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) memperkuat keandalan distribusi energi nasional. (Foto: Okezone.com/Elnusa)
A
A
A

JAKARTA – PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) memperkuat keandalan distribusi energi nasional dengan melakukan transformasi digital di berbagai lini operasional. Langkah ini untuk memastikan proses penyaluran energi berlangsung lebih aman, efisien, andal, dan berkelanjutan.

Direktur Utama PT Elnusa Petrofin Doni Indrawan mengatakan transformasi digital menjadi salah satu strategi utama perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan distribusi energi sekaligus memperkuat aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.

"Transformasi digital yang kami lakukan bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan distribusi energi nasional berjalan lebih aman, andal, dan bertanggung jawab. Melalui pemanfaatan teknologi, kami ingin memperkuat operational excellence sekaligus mendukung ketahanan energi nasional di tengah tantangan industri yang terus berkembang," ujar Doni, Minggu (12/7/2026).

Salah satu inovasi yang dikembangkan Elnusa Petrofin ialah Road Traffic Control (RTC). Sistem tersebut mengintegrasikan teknologi Global Positioning System (GPS) Tracking dan kamera berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memantau pergerakan armada, kondisi pengemudi, kepatuhan terhadap batas kecepatan, hingga mendeteksi potensi penyimpangan rute secara waktu nyata (real time).

Selain RTC, perusahaan juga mengembangkan Remote Asset Daily Activity Recorder (RADAR) untuk meningkatkan efektivitas pemantauan aktivitas operasional dan integritas aset, terutama di wilayah terpencil maupun lokasi yang membutuhkan pengawasan khusus.

Menurut Doni, pemanfaatan teknologi tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat operational excellence dan Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) excellence. Dengan demikian, setiap proses distribusi energi dapat berjalan lebih optimal sekaligus memberikan perlindungan bagi pekerja, masyarakat, aset perusahaan, dan lingkungan.

Di sisi lain, Elnusa Petrofin juga terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung transisi energi nasional dan target Net Zero Emissions (NZE) 2060. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keterlibatan perusahaan dalam implementasi Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/320/3229614//b50-V8hr_large.jpg
B50 Bisa Tekan Impor Solar hingga 310 Ribu Barel per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/320/3229587//b50-ETDI_large.jpg
Transisi B40 ke B50 Berlangsung hingga September 2026, Pertamina Jamin Pasokan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/320/3229551//presiden_prabowo-1BqH_large.jpg
6 Fakta Prabowo Luncurkan BBM B50
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/320/3229542//bbm-K89A_large.jpg
Harga BBM Pertamina 12 Juli Resmi Turun! Cek Pertalite, Pertamax hingga Dex
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/320/3229388//airlangga-fGag_large.jpg
BBM B50 Hemat Devisa Rp177 Triliun, RI Tak Lagi Impor Solar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/320/3229376//bbm_b50-O58E_large.jpg
Bahlil Pastikan BBM B50 Aman Digunakan di Kendaraan, Kereta hingga Pembangkit Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement