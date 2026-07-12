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6 Fakta Prabowo Luncurkan BBM B50

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |08:25 WIB
6 Fakta Prabowo Luncurkan BBM B50
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM B50 atau biodiesel 50 persen hari ini. Peluncuran BBM B50 ini dilakukan di rest area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis 9 Juli 2026. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek.

"Dengan diluncurkannya program ini, Indonesia resmi jadi negara pertama di dunia yang menerapkan biodiesel B50," kata Prabowo. 
Berikut fakta-fakta Prabowo luncurkan BBM B50 yang dirangkum Okezone, Minggu (12/7/2026).

1. Peluncuran B50 Bukan Hanya Pencapaian Teknologi

Prabowo menyampaikan bahwa peluncuran B50 ini bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyat. 

2. Menuju Kemandirian Energi

Menurutnya, peluncuran B50 ini merupakan tonggak yang sangat penting dalam rangka menuju kemandirian energi. 

"Kelangsungan hidup suatu bangsa antara lain ditentukan oleh 3 hal. Pertama, mampukah bangsa itu menghasilkan pangannya untuk rakyat sendiri. Kedua, mampukah bangsa itu memiliki energi sumber energi sendiri, tidak tergantung bangsa lain. Yang ketiga, mampukah negara itu juga memiliki sumber air," kata Prabowo.

3. Sentil Menentang B50

Presiden Prabowo Subianto menyentil pihak yang sempat menentang implementasi BBM B50 atau biodiesel 50 persen.

 

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