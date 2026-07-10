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Prabowo Gelar Pertemuan dengan 3 Mantan PM Thailand di Danantara, Bahas Apa?

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |08:05 WIB
Prabowo Gelar Pertemuan dengan 3 Mantan PM Thailand di Danantara, Bahas Apa?
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan tiga mantan Perdana Menteri Thailand, yakni Thaksin Shinawatra, Yingluck Shinawatra, dan Paetongtarn Shinawatra. Pertemuan berlangsung di Gedung Danantara, Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai wujud eratnya persahabatan yang telah terjalin sejak lama.

"Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan tiga mantan Perdana Menteri Thailand, yakni Thaksin Shinawatra (2001-2006), Yingluck Shinawatra (2011-2014), dan Paetongtarn Shinawatra (2024-2025), di Gedung Danantara, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai wujud eratnya persahabatan yang telah terjalin sejak lama," kata Seskab dalam keterangan tertulisnya.

Seskab mengatakan bahwa Thaksin Shinawatra, yang kini menjadi anggota Dewan Penasihat Danantara, berbagi pandangan dan memberikan sejumlah masukan dalam diskusi bersama Presiden Prabowo dan jajaran pimpinan Danantara.

"Mengenai berbagai peluang penguatan investasi, strategi pengelolaan aset, serta pengembangan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang," ujarnya.

Selanjutnya, Teddy menuturkan bahwa Pemerintah Indonesia terus memperkuat jejaring persahabatan dengan para pemimpin dan tokoh dunia melalui komunikasi yang erat, sekaligus mendorong pertukaran gagasan dan pengalaman yang saling bermanfaat.

 

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