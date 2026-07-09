Prabowo Resah! RI Bisa B50 tapi Belum Masuk Piala Dunia, Cari Erick Thohir hingga Purbaya

Prabowo Resah! RI Bisa B50 tapi Belum Masuk Piala Dunia, Cari Erick Thohir hingga Purbaya (Foto: Okezone)

KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto mengaku merasa resah tim nasional (Timnas) Indonesia masih kesulitan untuk bisa tembus Piala Dunia. Keresahan ini disampaikan Prabowo saat meluncurkan Biodiesel (B50) di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7/2026).

Awalnya, Prabowo mengaku sangat bangga saat ini Indonesia akhirnya bisa memproduksi BBM baru B50. Namun, kebanggaan itu terselip rasa resahnya.



"Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Jadi saya resah, terus terang saja saya resah. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo bertanya tentang bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan Timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia.

"Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Jangan anggap enteng, sepak bola kehormatan," ujarnya.

Prabowo kembali bertanya tentang siapa pihak yang bertanggung jawab terkait ini. Prabowo kemudian mencari keberadaan Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Tohir.