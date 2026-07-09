Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Resah! RI Bisa B50 tapi Belum Masuk Piala Dunia, Cari Erick Thohir hingga Purbaya

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |16:31 WIB
Prabowo Resah! RI Bisa B50 tapi Belum Masuk Piala Dunia, Cari Erick Thohir hingga Purbaya
Prabowo Resah! RI Bisa B50 tapi Belum Masuk Piala Dunia, Cari Erick Thohir hingga Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto mengaku merasa resah tim nasional (Timnas) Indonesia masih kesulitan untuk bisa tembus Piala Dunia. Keresahan ini  disampaikan Prabowo saat meluncurkan Biodiesel (B50) di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7/2026).

Awalnya, Prabowo mengaku sangat bangga saat ini Indonesia akhirnya bisa memproduksi BBM baru B50. Namun, kebanggaan itu terselip rasa resahnya.
 
"Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Jadi saya resah, terus terang saja saya resah. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia," kata Prabowo. 

Dalam kesempatan itu, Prabowo bertanya tentang bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan Timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia. 

"Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Jangan anggap enteng, sepak bola kehormatan," ujarnya.

Prabowo kembali bertanya tentang siapa pihak yang bertanggung jawab terkait ini. Prabowo kemudian mencari keberadaan Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Tohir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229153/prabowo_subianto-7fBY_large.png
Prabowo Resmikan BBM B50: Indonesia Negara Pertama di Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229128/prabowo-CdfM_large.jpg
Prabowo Luncurkan BBM B50 di Rest Area KM 57 Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229098/presiden_prabowo-zZfc_large.jpg
Prabowo Luncurkan BBM Baru B50 Siang Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3229007/presiden_prabowo-kvj6_large.png
RI-India Sepakat Restorasi Candi Prambanan, InJourney Perkuat Destinasi Kelas Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/320/3228694/prabowo_subianto-fvO2_large.jpg
Prabowo dan Narendra Modi Bahas QRIS Bisa Dipakai di India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/320/3228554/prabowo_subianto-JaiX_large.jpg
Prabowo Tugaskan Danantara Ekspor Listrik ke Singapura
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement