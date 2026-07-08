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RI-India Sepakat Restorasi Candi Prambanan, InJourney Perkuat Destinasi Kelas Dunia

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |21:18 WIB
RI-India Sepakat Restorasi Candi Prambanan, InJourney Perkuat Destinasi Kelas Dunia
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan India sepakat melakukan konservasi dan restorasi Candi Prambanan sebagai tonggak penting penguatan diplomasi budaya dan pelestarian warisan dunia. Kesepakatan tersebut disampaikan usai dua pemimpin negara, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi candi tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Perdana Menteri India Narendra Modi mengungkapkan bahwa Candi Prambanan adalah tempat yang menampilkan warisan budaya bersama antara kedua negara antara India dan Indonesia.

 “Warisan budaya bangsa ini mengingatkan kita pada keharuman warisan budaya yang kita miliki di India. Dan warisan budaya inilah yang menyatukan kedua negara kita. Selama lebih dari 1.200 tahun, masyarakat negeri ini telah melestarikan warisan udaya ini dengan komitmen, ketekunan, dan pengabdian,” jelas Modi, Rabu (8/7/2026). 

Kunjungan kedua pemimpin negara ke Candi Prambanan menjadi tonggak sejarah yang menandai hubungan Indonesia dan India. Kunjungan ini menandai komitmen kedua negara dalam merawat warisan budaya dunia yang dirancang sebagai program konservasi jangka panjang.

Konservasi dilakukan dengan melakukan restorasi pada 224 perwara atau candi pendamping di halaman kompleks Candi Prambanan. Konservasi ini dilakukan melalui pendekatan ilmiah, mulai dari penelitian arkeologi, dokumentasi digital, rekonstruksi berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas konservasi antara kedua negara.

InJourney sebagai Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata sekaligus induk dari pengelola Candi Prambanan, InJourney Destination Management (IDM) menilai kolaborasi ini sejalan dengan misi perusahaan dalam mengembangkan destinasi berkelas dunia melalui pelestarian budaya, penguatan kolaborasi internasional, serta penciptaan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Kolaborasi ini tak hanya menjadi upaya menjaga kelestarian salah satu situs warisan budaya paling berharga di dunia, tetapi juga menjadi simbol eratnya hubungan persahabatan Indonesia dan India yang telah terjalin selama berabad-abad. Jejak hubungan ini tercermin nyata pada Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu mahakarya arsitektur Hindu Siwa terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-9 pada masa Kerajaan Mataram Kuno dan telah diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.

 

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