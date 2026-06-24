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Selat Hormuz Ditutup, Prabowo Percaya Indonesia Bisa Atasi Krisis Global

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |14:29 WIB
Selat Hormuz Ditutup, Prabowo Percaya Indonesia Bisa Atasi Krisis Global
Selat Hormuz Ditutup, Prabowo Percaya Indonesia Bisa Atasi Krisis Global (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia percaya diri menghadapi dampak global. Termasuk penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran dan Amerika Serikat (AS) yang dapat berdampak pada perdagangan dan perekonomian dunia.

“Terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri, kita akan mampu mengatasi saudara-saudara sekalian,” tegas Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti ancaman krisis pangan global yang diperkirakan semakin memburuk. Prabowo mengutip peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) terkait meningkatnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan.

“Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia, diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta, 700 juta FAO memberi warning,” kata Prabowo.

“Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor, kita sekarang bantu negara-negara lain saudara-saudara sekalian,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa banyak pemimpin negara salah satunya Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese yang meminta bantuan agar Indonesia mau menjual pupuknya. 

“Saya ditelepon Perdana Menteri Australia, beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka? Saya bilang jual, kirim ke mereka! Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita,” ujarnya.

 

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