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Prabowo: 3 Tahun Lagi Indonesia Swasembada BBM, Kita Tak Impor Solar

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |13:58 WIB
Prabowo: 3 Tahun Lagi Indonesia Swasembada BBM, Kita Tak Impor Solar
Prabowo: 3 Tahun Lagi Indonesia Swasembada BBM, Kita Tak Impor Solar (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memperkirakan Indonesia tidak lagi melakukan impor BBM dalam 3 hingga 4 tahun mendatang. 

Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026). 

“Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengungkapkan salah satu langkah untuk mencapai swasembada energi. Salah satunya dengan meluncurkan BBM baru dengan campuran 50% bahan bakar nabati (biodiesel) berbasis kelapa sawit atau disebut B50.

“Bulan Juli ini berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50 persen. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menghemat banyak sekali,” kata Prabowo.

 

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