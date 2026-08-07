Prabowo Ngaku Dapat Laporan Pendapatan Danantara Tembus 400%

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan pendapatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berhasil naik 400%. Capaian itu diperoleh hanya dalam waktu satu tahun setelah Danantara diluncurkan pada 2025.

"Danantara kita, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari Danantara sudah naik 400% kurang lebih,” kata Prabowo dalam Peluncuran dan Bedah Buku 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

Menurut Prabowo, laporan tersebut tersebut akan dilakukan audit lebih lanjut. Namun meskipun tidak mencapai 400%, misalnya 200% atau 100%, hal itu merupakan capaian signifikan dalam satu tahun lembaga tersebut didirikan.

“Ini terus kita audit, kita cek, tapi kalau pun tidak 400%, 300% atau 200% ini signifikan dalam satu tahun bekerja," ujar dia.

Prabowo menjelaskan, prestasi yang dicapai pemerintah merupakan sesuatu yang nyata. Prabowo menegaskan, pemerintahannya bekerja agar dapat dirasakan oleh rakyat.