Prabowo Baca Pantun saat Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Ini Isinya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai di Stastiun Manggarai pada hari ini. Saat peresmian, Prabowo sempat membacakan pantun.

"Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini Rabu 16 September Tahun 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini Meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading Manggarai," ujar Prabowo, Rabu (16/92026).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan peresmian LRT Jalur Kelapa Gading-Manggarai merupakan salah satu bentuk transformasi bangsa.

Menurutnya, Jakarta saat ini telah menjadi satu dari kota metropolitan terbesar di dunia dengan penduduk sebanyak 42 juta jiwa. Pemerintah daerahnya dianggap bisa mengelola dengan aman, demokratis dan tertib.

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia terus maju secara bertahap. Ia menyebut 5-10 tahun banyak yang tidak mengira bahwa Indonesia akan memiliki sistem transportasi yang terintegrasi antara kereta api, LRT, hingga MRT.

Selain itu, di antara lokasi transportasi yang terintegrasi ini akan dibangun perumahan-perumahan rakyat sehingga memudahkan masyarakat untuk bermobilisasi.

Dia juga mengapresiasi kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya transportasi yang terintegrasi.

Di akhir sambutannya, Prabowo menyampaikan pantun.