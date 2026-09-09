Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Mau Buatkan Rekening Bank untuk Warga RI, Usia 17 Tahun Punya Saldo Rp50.000

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |14:07 WIB
Prabowo Mau Buatkan Rekening Bank untuk Warga RI, Usia 17 Tahun Punya Saldo Rp50.000
Prabowo Mau Buatkan Rekening Bank untuk Warga RI, Usia 17 Tahun Punya Saldo Rp50.000 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan kepemilikan rekening bank bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran program bantuan sosial. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik rencana pemerintah membuatkan rekening bank. Nantinya saat pembuatan rekening akan mendapatkan saldo awal Rp50.000 secara otomatis bagi warga berusia 17 tahun. 

Kebijakan ini merupakan turunan dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan seluruh warga negara memiliki rekening perbankan.

Airlangga menjelaskan bahwa kepemilikan rekening massal ini memiliki multifungsi strategis, termasuk menjadi saluran langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai secara transparan dan tepat sasaran. 

Bagi pemilik rekening yang mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sistem ini akan langsung terintegrasi dengan transaksi digital tanpa beban biaya pemotongan.

"Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah," ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Dalam jangka panjang, pemerintah membidik target hingga 200 juta penduduk Indonesia memiliki akses terhadap rekening bank formal. 

Oleh sebab itu, integrasi pembuatan rekening akan diselaraskan langsung dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

"Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran," kata Airlangga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240744/prabowo_subianto-EBls_large.jpg
Prabowo Perintahkan Bansos Beras Dilanjutkan hingga Desember 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240741/prabowo_subianto-Fo32_large.jpg
Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Buka Rekening untuk Seluruh Warga RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240669/prabowo_subianto-ufDm_large.jpg
Minta Daftar Korporasi Biang Kerok Karhutla, Prabowo: Ini Kelewatan, Saya Ingin Tahu Milik Siapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240666/prabowo_subianto-GYxs_large.png
Pohon Sawit Muncul Usai Karhutla, Prabowo: Tolong Diselidiki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/470/3240656/prabowo_subianto-lEgA_large.png
Karhutla Membara Dekat IKN, Prabowo: Jangan Sampai Kebakaran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/320/3240230/prabowo-M2PR_large.jpg
Prabowo Panggil Rosan-Bahlil Dorong Percepatan Hilirisasi dan Penutupan BUMN, Singgung Rp100 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement