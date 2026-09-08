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Purbaya soal Rencana Buka Rekening Massal via BRI-BSI, Warga Dapat Saldo Rp80 Ribu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |17:09 WIB
Purbaya soal Rencana Buka Rekening Massal via BRI-BSI, Warga Dapat Saldo Rp80 Ribu
Purbaya soal Rencana Buka Rekening Massal via BRI-BSI, Warga Dapat Saldo Rp80 Ribu (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal rencana pemerintah yang akan memfasilitasi pembukaan rekening bank secara otomatis melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS). Langkah ini disiapkan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemerintah lainnya berjalan cepat serta tepat sasaran.

Purbaya mengonfirmasi bahwa inisiatif tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna memperluas inklusi keuangan serta menertibkan mekanisme penyaluran dana bantuan kepada masyarakat.

"Oh itu sepertinya kalau setiap bantuan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu," ujar Purbaya Purbaya saat makan siang bersama awak media di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Purbaya menjelaskan, sistem pendataan tersebut akan memadukan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia (BI), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Target utamanya, kata Purbaya, adalah seluruh masyarakat Indonesia yang telah memenuhi kriteria usia dan belum terjangkau akses perbankan.

"Kelihatannya setiap itu akan pakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI, di LPS juga. Nanti akan dicek setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun kali, akan dibukakan rekening yang belum punya rekening," jelas Purbaya.

Menariknya, sebagai stimulan awal, pemerintah mengkaji pemberian saldo awal bagi masyarakat yang baru dibukakan rekening tersebut.

Bahkan, ada opsi skema di mana setiap penerbitan KTP elektronik baru akan langsung terintegrasi dengan pembukaan rekening bank.

"Bansos pertama dikasih mungkin Rp50.000-Rp80.000 untuk pertama. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya," kata Purbaya.

 

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