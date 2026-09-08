Menko Airlangga: Pemerintah Gandeng BRI dan BSI Sediakan Rekening Massal

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen memperkuat tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional dengan menyiapkan penyediaan rekening bank bagi masyarakat serta mengintegrasikannya ke dalam sistem pembayaran digital QRIS. Langkah ini diambil guna memperluas akses masyarakat terhadap ekosistem keuangan formal secara merata.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, inisiatif tersebut dibahas langsung dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (7/9/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa penyediaan rekening massal ini akan difasilitasi melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).

Untuk memastikan ketepatan sasaran, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri akan dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia (BI).

Setiap rekening yang disiapkan nantinya bakal langsung terhubung dengan gateway system QRIS untuk memudahkan transaksi harian masyarakat sekaligus menjadi saluran distribusi program bantuan pemerintah.