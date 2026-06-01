BRImo Raih Penghargaan Digital Innovation in Business Transformation di Ajang Digital Innovation Awards 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |07:51 WIB
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali meraih pengakuan atas transformasi digital yang tengah dijalankan. Super app BRImo memperoleh penghargaan “Digital Innovation in Business Transformation” dalam ajang Digital Innovation Awards (DIA) 2026 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group di iNews Tower, Jakarta, Kamis (22/5). 

Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi institusi dan individu yang dinilai berhasil menghadirkan dampak nyata melalui inovasi teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor.

BRImo terus dikembangkan sebagai super app dengan layanan keuangan yang terintegrasi dalam satu platform. Berbagai fitur dihadirkan mulai dari digital account opening, QRIS, transfer lintas bank, investasi, hingga layanan lifestyle dan financial services untuk mendukung kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin dinamis.

Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi digital BRI dalam memperkuat ekosistem layanan digital yang terintegrasi. Hingga April 2026, BRImo telah mencatatkan lebih dari 48,43 juta pengguna dengan volume transaksi mencapai Rp2.749,17 triliun dan frekuensi transaksi sebanyak 2,15 miliar transaksi. 

Capaian tersebut mencerminkan tingginya tingkat adopsi layanan digital BRI oleh masyarakat sekaligus memperkuat posisi BRImo sebagai salah satu platform transaksi digital utama Perseroan.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan, transformasi digital yang dijalankan BRI terus difokuskan untuk menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin digital.

“BRImo terus kami kembangkan agar mampu menghadirkan pengalaman transaksi yang seamless, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan transaksi digital yang terus meningkat juga memberikan kontribusi positif terhadap penguatan dana murah Perseroan sehingga mendorong struktur pendanaan yang semakin efisien dan berkelanjutan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRI untuk terus memperkuat inovasi layanan, memperluas inklusi keuangan, sekaligus memperkuat pertumbuhan bisnis Perseroan,” imbuh Dhanny.

 

