Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lewat LinkUMKM BRI, Zdrink Kembangkan Minuman Cokelat Instan Berbahan Kakao Khas Lampung

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |10:31 WIB
Lewat LinkUMKM BRI, Zdrink Kembangkan Minuman Cokelat Instan Berbahan Kakao Khas Lampung
BRI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pendampingan dan penguatan kapasitas usaha. 

Salah satu pelaku UMKM yang merasakan manfaat tersebut adalah Zdrink, usaha minuman asal Jakarta Barat yang mengembangkan minuman cokelat siap seduh berbahan kakao pilihan khas Lampung.

Didirikan pada 2022, Zdrink dikenal melalui menu seperti Chocolate, Cappuccino, Taro, Avocado, hingga Oreo. Dari berbagai varian tersebut, Chocolate dan Cappuccino menjadi menu yang paling diminati pelanggan. Selain menghadirkan minuman siap seduh yang mudah dibawa, Zdrink juga mengembangkan bubuk minuman kemasan yang dipasarkan secara online maupun offline.

Founder Zdrink Redi Noverindo menuturkan bahwa ide usaha tersebut muncul dari pengalaman sederhana di lingkungan sekolah anaknya hingga berkembang menjadi peluang usaha.

“Awal mula usaha pada 10 Maret 2022 ketika saya sudah tidak bekerja lagi. Usaha ini berawal dari kebiasaan anak yang sering membeli minuman cokelat, stroberi, dan berbagai minuman lainnya di sekolah. Dari situ saya mulai berpikir untuk menjual minuman dengan varian rasa seperti cokelat, oreo, taro, avocado, dan lainnya. Akhirnya terbentuklah Zdrink dengan lapak pertama di depan SD Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Seiring proses tersebut, Zdrink juga mulai memproduksi bubuk cokelat dalam kemasan yang kini dipasarkan secara online maupun offline,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5/2026).

Untuk mengembangkan usahanya, Zdrink memanfaatkan ekosistem pemberdayaan BRI melalui LinkUMKM dan program pelatihan seperti BRIncubator. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
UMKM LinkUMKM BBRI BRI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221386/bri-VBAp_large.jpg
Kinerja Keuangan Kokoh, Likuiditas dan Permodalan BRI Terjaga hingga Triwulan I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/622/3221291/bri-Knr4_large.jpg
BRI Hadirkan Promo Diskon Rp100 Ribu di Tokopedia, Belanja Akhir Pekan Lebih Hemat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/455/3221220/bri-PozO_large.jpg
Dukung Ketahanan Pangan, BRI Salurkan KUR Rp65,9 Triliun Jangkau 558 Ribu Petani dan 23 Ribu Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3221047/bri-tcj7_large.jpg
BRI Group Distribusikan Lebih dari 5.000 Hewan Kurban di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/622/3220870/bri-cp82_large.jpg
BRI Hadirkan Investasi Syariah Lewat BRImo, Cek Imbal Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/470/3220717/kpr-rTEw_large.jpg
Salurkan KUR Perumahan, BRI Perketat Pengawasan Kredit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement