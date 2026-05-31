Lewat LinkUMKM BRI, Zdrink Kembangkan Minuman Cokelat Instan Berbahan Kakao Khas Lampung

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pendampingan dan penguatan kapasitas usaha.

Salah satu pelaku UMKM yang merasakan manfaat tersebut adalah Zdrink, usaha minuman asal Jakarta Barat yang mengembangkan minuman cokelat siap seduh berbahan kakao pilihan khas Lampung.

Didirikan pada 2022, Zdrink dikenal melalui menu seperti Chocolate, Cappuccino, Taro, Avocado, hingga Oreo. Dari berbagai varian tersebut, Chocolate dan Cappuccino menjadi menu yang paling diminati pelanggan. Selain menghadirkan minuman siap seduh yang mudah dibawa, Zdrink juga mengembangkan bubuk minuman kemasan yang dipasarkan secara online maupun offline.

Founder Zdrink Redi Noverindo menuturkan bahwa ide usaha tersebut muncul dari pengalaman sederhana di lingkungan sekolah anaknya hingga berkembang menjadi peluang usaha.

“Awal mula usaha pada 10 Maret 2022 ketika saya sudah tidak bekerja lagi. Usaha ini berawal dari kebiasaan anak yang sering membeli minuman cokelat, stroberi, dan berbagai minuman lainnya di sekolah. Dari situ saya mulai berpikir untuk menjual minuman dengan varian rasa seperti cokelat, oreo, taro, avocado, dan lainnya. Akhirnya terbentuklah Zdrink dengan lapak pertama di depan SD Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Seiring proses tersebut, Zdrink juga mulai memproduksi bubuk cokelat dalam kemasan yang kini dipasarkan secara online maupun offline,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5/2026).

Untuk mengembangkan usahanya, Zdrink memanfaatkan ekosistem pemberdayaan BRI melalui LinkUMKM dan program pelatihan seperti BRIncubator.