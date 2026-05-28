BRI Hadirkan Promo Diskon Rp100 Ribu di Tokopedia, Belanja Akhir Pekan Lebih Hemat

JAKARTA - Pemegang kartu kredit BRI kini makin dimanjakan. Terbaru, BRI kembali menghadirkan promo spesial bersama Tokopedia melalui program “BRI Weekend”, yang memberikan potongan harga bagi nasabah saat berbelanja online di akhir pekan.

Promo ini berlaku setiap hari Sabtu dan Minggu selama periode program mulai 9 Mei hingga 28 Juni 2026, baik melalui aplikasi maupun situs web Tokopedia. Nasabah yang berbelanja di Tokopedia dapat menikmati promo spesial dengan potongan harga Rp100 ribu untuk minimum transaksi Rp1 juta menggunakan Kartu Kredit BRI.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam menghadirkan pengalaman belanja online yang mudah dan menguntungkan bagi pemegang Kartu Kredit BRI, sekaligus menyediakan layanan dan promo yang relevan dengan kebutuhan transaksi masyarakat saat ini.

“Seiring meningkatnya aktivitas belanja digital masyarakat, platform e-commerce kini semakin menjadi pilihan utama dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Melihat tren tersebut, kehadiran promo akhir pekan menjadi keuntungan tambahan bagi nasabah yang ingin memanfaatkan waktu libur untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja secara online,” ujarnya di Jakarta.

Untuk menikmati promo ini, nasabah cukup memasukkan kode promo BRIWEEKEND pada kolom promo saat checkout sebelum melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit BRI.

Promo berlaku untuk satu pengguna dengan satu kali transaksi setiap bulannya selama periode program berlangsung. Adapun promo ini berlaku untuk seluruh tipe BRI kartu kredit (termasuk co-branding), namun tidak berlaku untuk Corporate Card.

Lebih lanjut, Aris menambahkan bahwa optimalisasi penggunaan kartu kredit sebagai opsi pembayaran digital menjadi salah satu fokus BRI dalam memperkuat ekosistem transaksi. Dengan berbagai program yang terintegrasi dengan platform digital, BRI mendorong peningkatan frekuensi transaksi sekaligus memperluas utilisasi kartu kredit dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.