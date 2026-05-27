Prabowo Beli 1.098 Sapi Kurban Pakai APBN, Purbaya: Saya Enggak Tahu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak mengetahui penggunaan APBN untuk kepentingan kurban sapi Idul Adha. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak mengetahui penggunaan APBN untuk kepentingan kurban sapi Idul Adha 1447 H yang ditunaikan Presiden Prabowo Subianto. Adapun anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban.

"Wah saya enggak tahu masalah itu. Pak Prabowo kurban sendiri. Rasanya beliau pakai (dana pribadi) sendiri," kata Purbaya selepas menunaikan salat Idul Adha di Masjid Salahuddin di kompleks DJP, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Purbaya kemudian menanggapi pertanyaan media soal penggunaan APBN oleh Prabowo untuk kepentingan sapi kurban. Dia mengatakan, "Coba tanya Mensesneg, tapi rasanya beliau kurban sendiri," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan bahwa anggaran pengadaan sapi kurban Prabowo berasal dari APBN melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).

"Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden," kata Juri saat konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

"Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100 miliar," imbuhnya.

(Feby Novalius)

