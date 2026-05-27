Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Beli 1.098 Sapi Kurban Pakai APBN, Purbaya: Saya Enggak Tahu

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |11:03 WIB
Prabowo Beli 1.098 Sapi Kurban Pakai APBN, Purbaya: Saya Enggak Tahu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak mengetahui penggunaan APBN untuk kepentingan kurban sapi Idul Adha. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak mengetahui penggunaan APBN untuk kepentingan kurban sapi Idul Adha 1447 H yang ditunaikan Presiden Prabowo Subianto. Adapun anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban.

"Wah saya enggak tahu masalah itu. Pak Prabowo kurban sendiri. Rasanya beliau pakai (dana pribadi) sendiri," kata Purbaya selepas menunaikan salat Idul Adha di Masjid Salahuddin di kompleks DJP, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Purbaya kemudian menanggapi pertanyaan media soal penggunaan APBN oleh Prabowo untuk kepentingan sapi kurban. Dia mengatakan, "Coba tanya Mensesneg, tapi rasanya beliau kurban sendiri," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan bahwa anggaran pengadaan sapi kurban Prabowo berasal dari APBN melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).

"Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden," kata Juri saat konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

"Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100 miliar," imbuhnya.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3221010//rupiah-ElBN_large.jpg
Rupiah Tembus Rp17.800, Purbaya Siapkan Penguatan Pasar Obligasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3220978//purbaya-DzGV_large.jpg
Purbaya Yudhi Salat Idul Adha di Masjid DJP, Kurbankan Dua Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220817//airlangga-xrJY_large.jpg
Airlangga dan Purbaya Matangkan Paket Stimulus Ekonomi Kuartal II 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220368//prabowo-tgqo_large.jpg
Prabowo Targetkan Swasembada Daging dalam 5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220264//tambak_udang-jO0o_large.jpg
Prabowo Panen Raya Udang di Kebumen, Produksi Capai Rp134 Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220058//dpr-NsTS_large.jpg
5 Fakta Kerangka Ekonomi Prabowo untuk 2027
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement